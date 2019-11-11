Радикалы в Одессе сожгли портреты жертв трагедии 2 мая у Дома профсоюзов

В Одессе радикалы разгромили импровизированный мемориал у Дома профсоюзов, сожгли венки и фотографии жертв трагедии 2 мая, сообщают СМИ.

В осквернении мемориала участвовали пять человек. Радикалы сорвали венки и портреты и подожгли их, пишет 048.ua.

Утверждается, что таким образом радикалы решили отомстить за разбитую памятную табличку.

Табличка была установлена в честь погибшего члена экстремистской организации «Правый сектор*» Игоря Иванова, передает украинский Седьмой канал.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора»* сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.