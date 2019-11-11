Финалисты акции «Уличный красава» встретились со сборной России по футболу

За день до старта финальных игр всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую проводит «Молодежка ОНФ», финалисты проекта посетили тренировку сборной России по футболу на Центральном стадионе им. Славы Метревели в Сочи.

«Юные спортсмены получили прекрасную возможность понаблюдать за тренировкой своих кумиров, увидеть своими глазами, что такое настоящий футбол», – сказал тренер команды «Машиностроитель» Олег Тер-Данилов, сообщается на сайте ОНФ.

После окончания тренировки футболисты национальной команды устроили автограф-сессию для финалистов проекта.

«Я считаю, что из дворового игрока может вырасти настоящий профессиональный футболист. Я сам начал свой путь во дворе. Самое главное – желание, постоянная работа над собой и тренировки. Так что пусть ребята продолжают заниматься любимым делом – и у них все обязательно получится», – сказал российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев.

Впервые «Молодежка ОНФ» провела акцию «Уличный красава» в 2018 году. Участие в ней приняли около 35 тыс. участников в возрасте от 14 до 17 лет из всех регионов страны. В этом году в финал всероссийской футбольной акции «Уличный красава» вышли 22 команды. Финальные матчи пройдут в городе Сочи.