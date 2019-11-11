В скандальном грузинском фильме о геях-танцорах обманом сняли несовершеннолетних

В вызвавшем скандал фильме шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина о любви двух геев-танцоров обманом сняли несовершеннолетних артистов. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии со ссылкой на главу тбилисского театра-студии «Второй дом» Нино Месхи.

Месхи заявила, что чувствует часть ответственности за участие ее воспитанников в фильме «А потом мы танцевали». По ее словам, к ней обратилась съемочная группа с просьбой выделить двух танцоров, но при этом авторы фильма не уточнили, о чем именно будет картина.

«Я располагала информацией, что это фильм о традициях грузинского танца, мне не сказали, что в нем затрагиваются сенситивные темы, а должны были», – сказала Месхи.

Родители двух несовершеннолетних танцоров выразили протест в связи с участием детей в скандальном фильме, премьера которого в Тбилиси и в Батуми в пятницу и в выходные прошла на фоне столкновений полиции и противников ЛГБТ.

В ходе акций протеста полиция задержала около 30 участников выступлений, среди которых в основном были члены праворадикальных движений.

Против показа фильма выступала и Грузинская православная церковь. Между тем, фильм получил призы различных международных кинофестивалей.