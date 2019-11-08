В Грузии начались столкновения противников ЛГБТ и полиции

Столкновения противников ЛГБТ и полиции начались у кинотеатра в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Десятки правых радикалов штурмуют кинотеатр «Амирани» в центре столицы, пытаясь прорваться внутрь и сорвать премьеру фильма «А потом мы танцевали» о любви двух грузинских танцоров, полицейские пытаются не допустить этого и задерживают участников акции протеста.

Радикалы скандируют «Сакартвело!» – «Грузия!» и кидают в полицейских пиротехнику. Против радикалов, которые перекрыли улицу у кинотеатра, выведен спецназ с дубинками.

Ранее десятки представителей «Грузинского марша» и других правых движений собрались в парке близ кинотеатра «Амирани» с намерением блокировать подходы и устроить манифестацию.

«Мы в мирной форме сорвем показ», – заявил журналистам один из лидеров «Марша» Александр (Сандро) Брегадзе. «Не допустим пропаганду разврата!», – сказал он.

Премьера планируется в пяти кинотеатрах города 8-9-10 ноября, а также в Батуми.

Фильм шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух грузинских геев-танцоров. Против фильма выступила также ГПЦ.