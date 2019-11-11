Новейший автомат АК-12 получит «натовский» калибр

Автомат Калашникова нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, есть соответствующий заказ, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Что касается основной версии этих автоматов, то они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62х51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО», – передает РИА «Новости» слова Уржумцева.

Он добавил также, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта «Малыш».

«Есть отдельная тема по персональному оружию самообороны – так называемый проект «Малыш». Это малогабаритные автоматы. Сейчас они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес «малыша» примерно на килограмм легче общевойскового автомата», – сказал главный конструктор «Калашникова».

Он добавил также, что снайперская винтовка Чукавина на замену легендарной СВД пойдет в серию в ближайшие два года.

«С 2017 года были поставлены ОКР по тактико-техническим заданиям этих (российских) силовых структур, над которыми мы сейчас работаем. В ближайшие два года этот объем работ должен быть завершен, и мы сможем приступить к запуску в серию и поставке этих образцов заказчикам», – сказал Уржумцев.

Он отметил, что это снайперское оружие тактического плана.

«Это винтовка Чукавина. Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных», – рассказал Уржумцев.

Он добавил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить.

«Поэтому проект СВЧ призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях. Кстати, Евгению Федоровичу Драгунову в следующем году 20 февраля исполняется так же сто лет», – сказал он.

Напомним, в середине июля первая партия новейших автоматов АК-12 в количестве 8 тыс. единиц поступила в на вооружение воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД