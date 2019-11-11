Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Температура воздуха составит 9–11 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 5 градусов, передает ТАСС.

Ожидается южный ветер скоростью 5–10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.