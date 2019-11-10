Полански отверг обвинения в изнасиловании французской актрисы

Роман Полански отвергает обвинения в изнасиловании французской актрисы и фотографа Валентин Монье, заявил адвокат режиссера Эрве Темим.

«Роман Полански с большой твердостью отвергает это обвинение», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Мы работаем над юридическими последствиями этих высказываний», – добавил адвокат.

8 ноября Валентин Монье обвинила 86-летнего Полански в изнасиловании. По ее словам, «надругательство» было совершено в 1975 году. Актриса рассказала, что отдыхала тогда на горнолыжном курорте в Швейцарии, там же находился режиссер.

Друзья познакомили ее с Полански, а на следующий день, когда они оказались вдвоем на подъемнике, он, по словам Монье, спросил ее о готовности к физической близости. На тот момент 18-летняя Монье ответила отрицательно, но продолжила кататься в компании Полански. Вечером того же дня она отправилась с ним в ресторан, после чего они вместе вернулись в шале, которое снимали компанией, где Полански якобы и надругался над ней.

Монье сказала, что решила заявить об этом спустя 44 года в связи с выходом нового фильма режиссера «Офицер и шпион» (J'accuse, 2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции – деле Дрейфуса. Она отметила, что подать заявление в полицию об изнасиловании на следующий же день (как ей якобы советовал и один из знакомых Полански, у которого она укрылась после тех событий) ей помешал страх, что уже тогда пользовавшийся славой режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики.