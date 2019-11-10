Якубович перенес операцию на сердце

Телеведущий Леонид Якубович попал в одну из московских больниц, где ему поставили кардиостимулятор, сообщают СМИ.

В больницу 74-летний Якубович попал из-за проблем со здоровьем, в связи с чем ему сделали операцию. Уже через день после операции его отпустили домой. Телеведущий будет наблюдаться амбулаторно, сообщает РЕН-ТВ.

В сентябре Якубовича также заметили в инвалидном кресле в аэропорту в Черногории – он повредил ногу в бассейне.