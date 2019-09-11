Якубовича заметили в инвалидном кресле

Представитель Леонида Якубовича рассказал о том, почему телеведущий передвигается в инвалидном кресле.

Кадры, на которых ведущий «Поля чудес» сидит в инвалидном кресле, были сделаны аэропорту города Тиват в Черногории, где отдыхал Якубович.

«Ничего страшного не произошло. Просто повредил колено на отдыхе в бассейне, все как у простых людей. Опасались перелома, рентген на месте сделать не удалось, поэтому решили перестраховаться. Исследование провели уже здесь, у Леонида Якубовича сильная гематома, - рассказал представитель телеведущего портала «Вечерняя Москва».

На данный момент Якубович почти восстановился после травмы и готовится к новым съемкам.

В начале лета полиция Чувашии заинтересовалась кадрами, на которых Якубович едет по тротуару на автомобиле.