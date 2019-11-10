Бывший дипломат рассказал о продаже ГДР Горбачевым

Французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский заявил, что экс-генсек СССР Михаил Горбачев в июне 1989 года в Бонне «просто-напросто продал ГДР» на тот момент канцлеру ФРГ Гельмуту Колю.

Федоровский заявил, что в кулуарах Кремля речь о падении стены заходила уже весной 1989 года. Об этом в начале того года начал предупреждать ГДР. В СССР на тот момент было два лагеря, которые выступали за разные варианты решения проблемы. Сотрудники КГБ и военные настаивали на военной интервенции в ГДР, а советник Горбачева Александр Яковлев и глава МИД СССР Эдуард Шеварнадзе были против этого, передает RT со ссылкой на радиостанцию Europe 1, которая поговорила с Федоровским.

Запад в тот момент, по словам экс-дипломата, вел себя «крайне нерешительно»: президент Франции Франсуа Миттеран не требовал объединения Германии, а премьер Великобритании Маргарет Тэтчер направляла телеграммы Горбачеву.

Решение пришло после того, как Яковлев решил изложить свое видение проблемы жене генсека Раисе Горбачевой.

«Яковлев сказал: если мы введем войска, мы станем заложниками КГБ, и перестройке придет конец, а Раиса продолжила его мысль в приватной обстановке. Наутро вернулся Горбачев. Войска решено не вводить», – рассказал Федоровский.

В июне 1989 года, заявил он, Горбачев отправился в Бонн «и просто-напросто продал ГДР Гельмуту Колю». Это произошло на официальном ужине, на котором было много спиртного.

«Горбачев, как и Саркози, не переносит алкоголь, в то время как Коль уже выпил свои две бутылки вина. Коль выходит (он был с Горбачевым на «ты») и говорит: «Михаил, знаешь, объединение Германии, оно как Рейн – это поток, который не остановить». В этот момент он замолкает и произносит судьбоносную фразу: «К тому же, мы готовы заплатить». За этим последовало минутное молчание, после которого Горбачев расставил точки над «i», спросив: «Сколько?» – заявил Федоровский.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о падении Берлинской стены, которое произошло 30 лет назад.