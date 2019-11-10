Макгрегор посмеялся над поражением двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор посмеялся над поражением Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, в поединке с Давидом Заваде.

Бой на UFC Fight Night 163 в Москве был быстрым – уже в первом раунде Заваде провел болевой прием и заставил Абубакара Нурмагомедова сдаться, пишет «Чемпионат».

Макгрегор в Twitter назвал выступление Нурмагомедова провалом. Он обратил внимание на то, как Нурмагомедов сдался: «Он постучал ему по лбу. Если вы можете постучать ему по лбу, то вы можете ударить ему в лоб», – пишет Sports.ru.

«Нурмаготаптап. Вечный неудачник», – заявил Макгрегор, который в своем сообщении обыграл фамилию бойца, прибавив к ней английское -tap (постучать рукой).

Отметим, что Абубакар Нурмагомедов участвовал в массовой потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова с Макгрегором.

Тем временем UFC сообщает, что ведет переговоры о примирении Хабиба Нурмагомедова и Атлетической комиссии штата Невада. Нурмагомедов отказался выступать в Лас-Вегасе, пока комиссия не принесет ему извинения.

Кроме того, вице-президент UFC Давид Шоу заявил: «Мы как организация точно не говорим бойцам, что они могут говорить, а что – нет. Конор – замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников», – передает ТАСС.