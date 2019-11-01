Российский диетолог считает преувеличенной вредность многих продуктов

К исследованиям, утверждающим о пользе тех или иных продуктов, веществ или соединений, стоит относиться спокойно, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор десятка книг по похудению Михаил Гинзбург.

Ранее группа ученых из Швейцарии и ОАЭ заявила о пользе холестерина, аргументируя это тем, что он необходим для активации рецептора, отвечающего за выработку инсулина, балансирующего сахар в крови. Подобных исследований сейчас масса – о пользе жиров, кофе, алкоголя.

«Такого рода факты носят характер «жареных» – они отлично поддерживаются прессой, но это не делает их более истинными, чем остальные. Вся наука как рынок. Есть гранты, способы их получения, есть законы рынка, один из которых предполагает, что «чем красивее звучит добытый факт – тем больше за него заплатят», – утверждает Гинзбург.

По мнению диетолога, отношение к таким исследованиям в настоящее время все время пересматривается, но нельзя сказать, что какое-то исследование однозначно перевернуло мнение общественности и врачей. Споры в подобных вопросах будут всегда. Но благодаря таким исследованиям мы понимаем, говорит Гинзбург, что представления о вредности многих продуктов были преувеличены.