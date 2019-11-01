Ставший героем секс-скандала депутат Рады принял защитные меры

Народный депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, которого уличили в интимной переписке с предоставляющей секс-услуги за деньги девушкой, скрыл свои личные сообщения при помощи защитной пленки на экране телефона.

Сообщается, что Яременко на заседание пришел с телефоном, на котором находится защитная пленка, делающая содержание переписки недоступным для чужих глаз, сообщает «Страна.ua», ссылаясь на кадры из прямого эфира канала NewsOn.

Напомним, Яременко застали в Раде за перепиской в чате знакомств, где он договаривался об интимной встрече с девушкой и обсуждал подробности их свидания.