Депутата «Слуги народа» уличили в секс-переписке на заседании Рады

Депутата фракции «Слуга народа», главу комитета по иностранным делам Богдана Яременко застали на заседании Рады за перепиской в онлайн-чате знакомств.

О переписке нардепа с девушкой, предоставляющей секс-услуги за деньги, рассказало издание «Буквы».

Как отмечают журналисты, Яременко договаривался об интимной встрече прямо в Раде. Более того, у политика в телефоне есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мамба» и «Loveeto».

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала такие предпочтения: секс, встреча, свидания. Также она указала, что ее не интересуют отношения.

Издание отмечает, что «потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой».

«Условия встречи с тобой?», – уточнил Яременко.

«Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно», – ответила собеседница.

Позднее на своей странице в Facebook депутат написал, что это была провокация, потому что украинские журналисты любят подсматривать в смартфоны нардепов.

«Это сработало. Охотник за палеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ», – отметил Яременко.

Впрочем, подписчики депутата не поверили в провокацию.

«Вы дурите или так пытаетесь опровергнуть реальный разговор, который фотографировали?», – отметил пользователь.

«Ты правда думаешь, что все вокруг такие тупые?», – добавил другой.

«А работать, когда будете, провокаторы», – возмутились еще один.

По информации из открытых источников, у депутата есть супруга Виктория, а также двое детей – дочь и сын.

Ранее депутата «Слуги народа» Анатолия Остапенко застали в Раде за перепиской интимного характера с мужчиной.