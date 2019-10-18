Депутата Рады поймали за перепиской с мужчиной о трусах и сексе

Депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолия Остапенко застали в Раде за перепиской интимного характера с мужчиной, сообщили украинское СМИ.

Как пишет издание «Инфотаб», Остапенко переписывался в мессенджере с неким человеком, записанным, как Сильченко Леша.

«Леша» сообщил депутату, что находится в Киеве. Далее мужчины начали договариваться о встрече, причем Сильченко поинтересовался у депутата наличием костюма с бабочкой, а затем сообщил Остапенко, что откажет ему в интимной близости.

«Смешно», – ответил депутат.

В Сети также было опубликовано видео, на котором Остапенко в Раде забыл, что хотел сказать.

Депутаты Рады не впервые попадают в интимные скандалы. Как пишет УНИАН, фотографии интимной переписки зампредседателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутата от партии «Слуга народа» Елены Криворучкиной с ее возлюбленным взорвали соцсети Украины. В смс-сообщении женщина, которую ее собеседник нежно называет «Зеленая кнопочка», признается в любви неизвестному, который подписан как «любимый» и пишет, что хочет заниматься любовью с ним день и ночь.

Напомним, в начале октября депутат Верховной рады Украины Илья Кива сначала попытался скрыть от фотографов свою переписку с неизвестной девушкой, которая была записана в смартфоне как «Юля конкурс красоты Одесса», а затем стал активно теребить штаны в районе ширинки.

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