На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде

Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.

Депутат Верховной рады Украины в среду попытался скрыть от фотографов свою переписку с неизвестной девушкой, которая была записана в смартфоне как «Юля конкурс красоты Одесса», сообщает «УНИАН».

По словам очевидцев, после переписки якобы депутат стал активно теребить штаны в районе ширинки.

Издание «Обозреватель» утверждает, что украинский парламентарий якобы «засветил» номер собеседницы, в результате выяснилось, что ее зовут Юлия Панкратова.

В профиле девушки в соцсети Facebook указано, что она занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка указала и тот факт, что сейчас «без пары».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД