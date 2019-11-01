Совершивших героические поступки детей наградили в Совфеде

В Совете Федерации наградили детей и подростков из разных регионов страны, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни, рискуя собственной.

Как отметила на церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, такая гражданская позиция должна становиться ориентиром для всех россиян.

Награды были вручены 20 детям из Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Тамбовской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Они получили медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении», благодарности директора Росгвардии, а также подарки от Совфеда и Росгвардии.

«Мы в шестой раз проводим в Совете Федерации торжественную церемонию награждения детей, совершивших героические поступки. Тех, кто в трудной жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей, доброй традицией. Очень важно, что государством не остаются незамеченными подвиги наших детей, тех, на кого будут равняться другие», – передает ТАСС слова Матвиенко на открытии церемонии награждения, прошедшую в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Спикер СФ выразила благодарность родителям, учителям и наставникам детей.

«Вы воспитали достойных граждан нашей страны, которыми мы все гордимся», – отметила Матвиенко.

По ее словам, в течение года в Совет Федерации поступило 215 представлений на награждение из 54 субъектов России.

«Конечно, не все ребята смогли сегодня приехать на наше торжество. Я обращаюсь к членам Совета Федерации, чтобы вы вместе с Росгвардией, вместе с региональными органами власти провели такие торжественные церемонии в каждом субъекте России, чтобы награда обязательно нашла каждого героя», – добавила Матвиенко.

Напомним, 17 октября в поселке Маянга Балаковского района Саратовской области школьник спас целую семью на пожаре.

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