Школьник спас семью на пожаре под Саратовом

В Саратовской области школьник спас целую семью на пожаре, пишут региональные СМИ.

Инцидент произошел в поселке Маянга Балаковского района, передает «Комсомольская правда».

«Возгорание произошло в частном доме на улице Коммунистическая, днем 5 сентября. Илья Жариков шел домой после школы и увидел горящий сарай. Он начал стучать в окна жилого дома и разбудил семью, которая успела выбежать до того, как огонь перекинулся на жилище», – пояснили в региональном МЧС.

После этого школьник вместе с родителями вызвали пожарных, на тушение пожара прибыли два расчета. Площадь возгорания составила 54 кв. метра.

Глава района вручил ученику благодарственное письмо «За активную жизненную позицию, смелость, разумную инициативу, проявленную на пожаре, бескорыстную помощь людям, оказавшимся в беде».

Напомним, в сентябре мужчина в Нижневартовске спас девушку во время пожара, вытащив ее через форточку.