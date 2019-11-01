В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин

Продолжительность жизни мужчин в России за последние 15 лет увеличилась на 12 лет, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов.

«Если посмотреть на статистику, после провала в 90-е годы <...> средняя продолжительность жизни у мужчин достигала 57 лет. После того как государство системно начало заниматься проблемой общественного здоровья и бороться с основными факторами риска - алкоголь и табак, у нас буквально за 15 лет ожидаемая продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 12 лет. Мы идем темпами опережающими европейские», – передает ТАСС слова Киселева-Романова на форуме «Сообщество».

Напомним, в четверг в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения» сообщалось, что средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года достигла исторического национального максимума.

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