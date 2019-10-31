Продолжительность жизни в России достигла рекордного уровня

Средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года достигла исторического национального максимума, следует из доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».

«За девять месяцев текущего года продолжительность жизни достигла исторического национального максимума – 73,5 лет (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тыс. человеческих жизней», – приводит данные из доклада Скворцовой РИА «Новости».

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян за восемь месяцев 2019 года.

Напомним, в среду в Астраханской области умерла старейшая жительница планеты.

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