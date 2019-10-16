Названа средняя продолжительность жизни россиян

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев текущего года, заявили в Минздраве.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем – на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в августе сообщалось, что за последние полгода продолжительность жизни в России увеличилась в среднем до 73,7 года.

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