Старейшая жительница планеты умерла в Астраханской области

Самую пожилую жительницу Земли Танзилю Бисембееву, которая умерла в 124 года, похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области.

С 2016 года Бисембеев официально являлась самой пожилой жительницей планеты по версии Книги рекордов России.

Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 125-летия.

«Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок», – передает «Российская газета» слова главы Красноярского района Нургали Байтемирова.

Напомним, в апреле 2018 года японка Наби Тадзима умерла в больнице на юго-западе страны, ей было 117 лет. В Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2017 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

В июле 2018 года минздрав Японии опубликовал сообщение, согласно которому на 118-м году жизни скончалась самая старая жительница планеты Тиё Мияко.

Ранее ученые из Нидерландов определили, что максимальная продолжительность жизни для мужчин составляет 114,1 год, а для женщин – 115,7 лет.