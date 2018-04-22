Умерла старейшая в мире женщина

Японка Наби Тадзима умерла в субботу, 21 апреля, в больнице на юго-западе страны, ей было 117 лет.

В Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2017 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Наби Тадзтима жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима. В последнее время она почти не вставала с постели.

В январе в Испании в возрасте 113 лет умер Франсиско Нуньес Оливера – старейший мужчина на Земле.