В собиравшую сладости на Хэллоуин девочку выстрелили на улице Чикаго

Врачи борются за жизнь семилетней девочки, в которую случайно выстрелили на улице Чикаго во время сбора сладостей на Хэллоуин, сообщили местные СМИ.

«Ранее сегодняшним вечером в семилетнюю девочку выстрелили, когда она собирала сладости... Когда группа правонарушителей преследовала другого человека, они открыли огонь, стали стрелять в него. И попали в нее, в шею и в область грудной клетки... Ребенок – в критическом состоянии», – передает CBS Chicago слова представителя полиции Чикаго Рокко Алиото.

По его словам, девочка «борется за жизнь». Стрелявшие скрылись с места и пока на свободе. Мужчина, в которого целились злоумышленники, получил ранение руки.

Напомним, в ноябре 2018 года в штате Северная Каролина в США 11-летнюю девочку обвинили в том, что она подкладывала иглы в конфеты, предназначенные для Хеллоуина.