Ребенка поймали на подкладывании игл в конфеты на Хэллоуин в США

В штате Северная Каролина в США 11-летней девочке предъявлено обвинение в том, что она подкладывала иглы в конфеты, предназначенные для Хеллоуина.

Управление шерифа округа Роуэн сообщило, что 12-летний мальчик получил множественные незначительные ранения, после того, как съел полученную у соседей конфету, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox8.

У мальчика в сумке нашли еще одну конфету с иглами. Позже стало известно о еще одном пострадавшем.

Полицейские выяснили, что иглы в конфеты подкладывала 11-летняя девочка, которая гостила у родственников. Уточняется, что она делала это, чтобы «причинить боль».

Ребенка обвиняют в распространении еды с посторонними предметами. Наказание ей должен назначить суд по делам несовершеннолетних. Ей также придется пройти медицинскую психологическую комиссию.