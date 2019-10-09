Названо число «спящих кротов» ИГ в России

В России находится около 2,5 тыс. боевиков «Исламского государства*» (запрещено в России), которые являются так называемыми спящими кротами, заявил вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малеваный.

«После разгрома ИГИЛ* в Сирии примерно восемь тысяч боевиков растеклись по всей Западной Европе, из них две с половиной тысячи попали на территорию Российской Федерации. На сегодняшний момент это так называемые спящие кроты, боевые группы, которые находятся на всей территории страны», – передает его слова радио Sputnik.

Он отметил, что почти каждый месяц спецслужбы выявляют такие террористические ячейки – проводились спецоперации на Урале, в Поволжье.

«За последние полгода было уничтожено 142 боевика ИГИЛ таких спящих боевых ячеек…Запад подпитывает эти боевые ячейки – ведь им нужны финансовые потоки. Откуда их брать? Через НКО (некоммерческие организации), которые зарегистрированы как «иностранные агенты», – заявил Малеваный.

Ранее в среду сообщалось, что правоохранители более чем в девяти регионах России разоблачили «благотворительную организацию», в которой состояли свыше 100 сторонников запрещенной в России ИГ*. Они перечислили в Сирию более шести миллионов рублей.