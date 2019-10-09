Путин наградил иркутского следователя орденом

Следователя по особо важным делам СУ СК России по Иркутской области Евгения Карчевского представили к государственной награде – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить Карчевского Евгения Викторовича», – сказано в тексте указа на портале правовой информации.

Евгений Карчевский в течение нескольких лет расследовал дело ангарского маньяка Михаила Попкова.

«Я три года жизни отдал делу маньяка Попкова. Я жертвовал семьей и детьми, я жил на работе. Все силы были брошены на то, чтобы установить как можно больше фактов и доказать, что это он сделал. И поставить точку в судьбах людей, которые многими годами не знали, что с их близкими», – рассказал Карчевский «Вести.ru».

Напомним, зимой 2018 года бывший милиционер Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, был приговорен судом в Иркутске ко второму пожизненному сроку за 59 убийств и одно покушение.