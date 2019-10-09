Экс-глава украинской разведки отказался считать спецслужбы России «грозными»

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал Николай Маломуж заявил, что российские спецслужбы в ближайшее время будут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, однако им можно противодействовать.

«Будет попытка еще глобальнее контролировать ситуацию, создавать систему влияния в руководстве страны, в оппозиции», – передает его слова УНИАН.

Он заявил, что российские спецслужбы якобы изучают политическую и военную ситуацию в государстве, анализируют боеспособность ВСУ и модель их построения, а также систему обороны вдоль линии разграничения.

«Выяснения, какая модель безопасности, какие спецоперации мы готовим против них, в зоне конфликта или на их территории», – заявил Маломуж.

Он утверждает, что на Украине работают российские ГРУ, ФСБ и СВР России. В ближайшее время, считает он, российские спецслужбы сосредоточатся на вопросе урегулирования в Донбассе и якобы на установлении влияния на политиков, бизнесменов и руководство страны.

«Они действуют комплексно, но не являются такими уж грозными. Им можно противодействовать», – заявил экс-глава СВР Украины.

В августе СБУ заявляла, что ФСБ якобы занимается вербовкой украинских военных с помощью «подконтрольных» российской спецслужбе женщин в соцсетях.