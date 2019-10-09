Британский туроператор купит весь розничный бизнес разорившейся Thomas Cook

Туристическая компания Hays Travel покупает весь розничный бизнес разорившейся компании Thomas Cook, состоящий из 555 точек продажи в Великобритании. Об этом объявило управление по вопросам неплатежеспособности, контролирующее процесс ликвидации Thomas Cook.

В заявлении представителя управления указывается, что с Hays Travel было достигнуто соглашение по приобритению «всего розничного бизнеса Thomas Cook, состоящего из 555 пунктов продажи по всей стране», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «это важный шаг в процессе ликвидации, когда мы ищем возможности реализовать активы компании».

Сумма сделки не раскрывается, но уже известно, что решение Hays Travel может спасти 2,5 тыс. рабочих мест.

Напомним, старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов.

После было объявлено о ликвидации организации и о возвращении всех британских клиентов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что банкротство Thomas Cook не затронет работу входящих в нее российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус». Последняя разорвала в начале октября сделки купли-продажи с Thomas Cook.