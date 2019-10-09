Демократы призвали администрацию США не делать «подарок Путину»

США необходимо отказаться от возможного выхода из Договора по открытому небу (ДОН), поскольку подобный шаг станет «еще одним подарком от администрации президента США» российскому лидеру, заявили сенаторы Конгресса США.

Группа сенаторов направила письмо Госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу с призывом отказаться от планов по выходу из ДОН, передает «Коммерсант».

«Мало того, что нет никаких оснований для вывода по соображениям национальной безопасности, также не было никаких консультаций с Конгрессом или с нашими союзниками по поводу возможного решения об этом», – говорится в письме.

Сенаторы отметили, что выход из Договора может сказаться на безопасности Украины и ее «региональной стабильности».

Также отмечается, выход из соглашения «противоречил бы национальной безопасности США», передает RT.

«Мы понимаем, что администрация рассматривает возможность выхода из ДОН, и призываем вас не поступать таким образом», – говорится в документе.

Законодатели указали, что ДОН является важнейшим элементом системы безопасности. «Выход из договора... был бы очередным подарком Путину от администрации Трампа» – подчеркивается в сообщении.

Договор об Открытом небе, подписанный в 1992 году, позволяет его участникам проводить согласованные полеты над военными объектами. Страны могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала Договор в 2001 году, сейчас его участниками являются 34 государства.

Ранее в Кремль усомнились в планах выхода США из Договора по открытому небу.

Напомним, во вторник председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вывода США из Договора по открытому небу.

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