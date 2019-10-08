Кремль усомнился в планах выхода США из Договора по открытому небу

В Кремле исходят из того, что официально о планах выхода США из Договора по открытому небу не сообщалось, а американским СМИ не верят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каких-то официальных заявлений на этот счет не было. Американские СМИ все меньше можно считать как достоверный источник на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос об отношении Кремля к появившимся сообщениям о планах США выйти из Договора по открытому небу.

Ранее во вторник председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вывода США из Договора по открытому небу (ДОН).

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