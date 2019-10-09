Бывший президент Армении Кочарян прооперирован в Ереване

Экс-президент Армении Роберт Кочарян прооперирован в ереванском медицинском центре «Измирлян», сообщил руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.

«Да, прооперировали. Все нормально», – передает РИА «Новости» слова Согомоняна, который не уточнил, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство.

Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Также ему вменяли получение взятки в особо крупном размере.

17 сентября суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна. Тогда адвокат Кочаряна предположил, что причиной отклонения первого ходатайства об освобождении стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц.

Напомним, 20 сентября суд повторно отказался освобождать из-под стражи Кочаряна.