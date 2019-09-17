Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Экс-президент Армении Роберт Кочарян остался под арестом по решению суда, сообщают СМИ.

«Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения», – заявила судья Анна Данибекян, передает РИА «Новости».

Конституционный суд Армении в начале сентября частично удовлетворил иск Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

В июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть Кочаряна под стражу и возобновить дело.

В сентябре стало известно, что Армения начала процесс прекращения полномочий главы Конституционного суда.