Армения начала процесс прекращения полномочий главы Конституционного суда

Парламентская фракция правящей политической силы Армении – блока «Мой шаг» – заявила, что начинается процесс прекращения полномочий главы Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна, который допустил дисциплинарные нарушения и конфликт интересов.

«Фракция «Мой шаг» решила обратиться к председателю парламента с просьбой начать процесс прекращения полномочий Товмасяна на основании дисциплинарных нарушений», – передает слова главы парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна ТАСС.

Он отметил, что одно из нарушений – это игнорирование обращений судьи КС Ваге Григоряна. Кроме того, Варданян заявил, что КС принимает решения по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, хотя у Товмасяна есть «особые отношения с его адвокатом Арамом Орбеляном».

«Здесь налицо столкновение интересов», – заявил Варданян.

Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу примет сам Конституционный суд, куда парламент Армении обратится тремя пятыми голосов.

Политическая команда нынешнего премьера Никола Пашиняна неоднократно жестко критиковала главу КС Грайра Товмасяна, считая его решения необъективными. Ситуация накалилась, когда КС признал антиконституционной уголовную статью, на основании которой был арестован Кочарян.

Конституционный суд Армении в начале сентября частично удовлетворил иск Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

В июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть Кочаряна под стражу и возобновить дело.