Суд вновь отказался освобождать экс-президента Армении Кочаряна

20 сентября, пятница | Последнее обновление — 17:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:РФС посадил Кокорина на скамейку на пять месяцев
Разделы
Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах
Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции
Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов
Эстония потребовала от Украины ускорения
Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Письмо священников каждый прочитал по-своему
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии
Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки
Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Визит Владимира Путина в Дагестан
Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назадПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю