Суд вновь отказался освобождать экс-президента Армении Кочаряна

Суд в Армении повторно отказался освобождать из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

«Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения Кочаряну», – сказала судья Анна Данибекян, передает РИА «Новости».

17 сентября суд уже отклонял ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна. Тогда адвокат Кочаряна предположил, что причиной отклонения первого ходатайства об освобождении стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц.

Напомним, Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Также ему вменяли получение взятки в особо крупном размере.