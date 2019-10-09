Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году

Всемирный банк (ВБ) в октябрьском докладе об экономике стран Европы и Центральной Азии пересмотрел прогноз роста ВВП России в сторону уменьшения, предсказав замедление роста российской экономики до 1% в 2019 году против ожидавшегося ранее роста на уровне 1,2%.

По прогнозам Всемирного банка, в 2019 году экономический «рост в России замедлится до 1%». ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1,7% с 1,8%. По мнению экспертов банка, в 2021 году рост составит 1,8%, передает ТАСС.

По версии Всемирного банка, замедление экономического роста России обусловлено несколькими факторами, которые, в свою очередь, усугубляются продлением экономических санкций.

Негативное влияние на экономический рост страны оказали такие факторы, как слабые инвестиции и низкий рост торговли, а также снижение промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Влияние на экономический рост также оказало загрязнение основных нефтепроводов в Европу, что привело к нарушению производства энергии, считает ВБ.

По версии Всемирного банка, негативно сказалось и снижение объема розничных продаж из-за повышения с начала года налога на добавленную стоимость (НДС), а также ужесточение денежно-кредитной политики. Динамика частных инвестиций остается невысокой из-за «неопределенности в политике» и предпосылок замедления экономического роста, связанных с демографическими рисками и «отсутствием рыночной конкуренции», считают в ВБ.

Авторы отчета считают, что инцидент в Саудовской Аравии является напоминанием о потенциальных рисках для таких экспортеров нефти как Азербайджан, Казахстан и Россия.

Там также полагают, что рост экономики ниже ожиданий в России может распространиться на Центральную и Восточную Европу, а также на Южный Кавказ, которые поддерживают с Россией тесные торговые и финансовые связи.

В то же время ВБ выделяет начало реализации национальных проектов как один из факторов, способных поддержать рост экономики России в 2020 году.

Напомним, в сентябре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России.