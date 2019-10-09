Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году

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«Крафтовое пиво» стало жертвой безграмотности чиновников

Пиву маленьких пивоварен ничего не угрожаетФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Очередная спекуляция всколыхнула информационное пространство: на этот раз речь зашла о возможном запрете так называемого крафтового пива. Чем это пиво отличается от прочего, на чем основаны измышления о его запрете и почему в реальности запретить его мешают базовые политические принципы российского государства?  Подробности...
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При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
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Чем Россия обязана гипнотизеру Кашпировскому

Медицинский гипноз, которым психотерапевт оперировал на своих сеансах, явление почти научноеФото: ЧТК/ТАСС
Ровно 30 лет назад на гостелевидении СССР вышла первая передача «Сеансы здоровья Анатолия Кашпировского». Она сделает этого человека живой легендой, что вспоминается теперь как погружение огромной страны в пучину мракобесия и деградации. Несмотря на это, нам есть за что поблагодарить «гипнотизера национального значения». Более того, мы должны это сделать. Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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              Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году

              9 октября 2019, 07:56

              Текст: Антон Никитин

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              Всемирный банк (ВБ) в октябрьском докладе об экономике стран Европы и Центральной Азии пересмотрел прогноз роста ВВП России в сторону уменьшения, предсказав замедление роста российской экономики до 1% в 2019 году против ожидавшегося ранее роста на уровне 1,2%.

              По прогнозам Всемирного банка, в 2019 году экономический «рост в России замедлится до 1%». ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1,7% с 1,8%. По мнению экспертов банка, в 2021 году рост составит 1,8%, передает ТАСС.

              По версии Всемирного банка, замедление экономического роста России обусловлено несколькими факторами, которые, в свою очередь, усугубляются продлением экономических санкций.

              Негативное влияние на экономический рост страны оказали такие факторы, как слабые инвестиции и низкий рост торговли, а также снижение промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Влияние на экономический рост также оказало загрязнение основных нефтепроводов в Европу, что привело к нарушению производства энергии, считает ВБ.

              По версии Всемирного банка, негативно сказалось и снижение объема розничных продаж из-за повышения с начала года налога на добавленную стоимость (НДС), а также ужесточение денежно-кредитной политики. Динамика частных инвестиций остается невысокой из-за «неопределенности в политике» и предпосылок замедления экономического роста, связанных с демографическими рисками и «отсутствием рыночной конкуренции», считают в ВБ.

              Авторы отчета считают, что инцидент в Саудовской Аравии является напоминанием о потенциальных рисках для таких экспортеров нефти как Азербайджан, Казахстан и Россия.

              Там также полагают, что рост экономики ниже ожиданий в России может распространиться на Центральную и Восточную Европу, а также на Южный Кавказ, которые поддерживают с Россией тесные торговые и финансовые связи.

              В то же время ВБ выделяет начало реализации национальных проектов как один из факторов, способных поддержать рост экономики России в 2020 году.

              Напомним, в сентябре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России.


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