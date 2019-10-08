Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса

У бойцов ополчения ДНР и ЛНР за время боевых действий сформировался уникальный сленг, небольшой словарь которого составил военный журналист Максим Фадеев.

Он отметил, что сленг ополченцев «изобилует окопным сарказмом и самоиронией». Свой небольшой «словарь ополченческого сленга ЛДНР» он опубликовал в Telegram-канале RealDoc.

Согласно «словарю», саперов ополченцы называют «одноразовыми», а снайперов – «одноглазыми». Тыловиков – «хищниками амбарными». Связист роты – это «СМС», «прислать СМСку» – прислать радиста с радиостанцией Р-159.

«Баран» – это труп противника, соответственно убить – это «забаранить, прибаранить». «В Сочах» – говорят про самовольно оставившего часть.

«Гомосеками» называли боевиков запрещенного в России «Правого сектора*».

Свои названия есть у оружия, использовавшегося ополченцами. «Ксюха» – автомат АКС-74У (автомат Калашникова складной укороченный), «Весло» – АК-74, «Светка» или «плетка» – снайперская винтовка Драгунова, «Калашмат» – автомат Калашникова. «Семерка» – автомат Калашникова образца 1947 года с калибром 7,62мм. «Дашка» – ДШК (крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина). «Пулик» - пулемет Калашникова, «Покемон» – пулемет Калашникова модернизированный. «Федором» назвали пулемет «Утес», а «Собакой» – автоматический гранатомет на станке (АГС).

РПГ-7 прозвали «Трубой», а выстрел из него – «дунуть из трубы». Три вида гранат для РПГ-7 получили свои названия: «Поросенок» - термобарическая, «Морковка» - кумулятивная, а «Карандаш» - осколочная.

Станковый противотанковый гранатомет – «Сапог».

«Девочки» – это мины, а «Пылесос» – танк Т-64.

«Бульбулятором» называют любой артиллерийский ствол, а «Коровой» – бензовоз.

Вылазка или разведка без приказа стала именоваться у ополченцев «джихадом». «Глаза» - это передовой дозор, а у разведчиков есть «обезьяна» – самодельная труба.

«Балаболка» – это радиостанция, а «тапок» или «тапик» – ТА-57 (военно-полевой телефонный аппарат универсального типа с системой индукторного вызова). «Провода, выйти на провода» – выйти на связь по «тапику».

«Стодвадцатая» – литр водки, а «ленточка» – граница с Россией.

Фадеев отмечает, что словарь далеко не полный.