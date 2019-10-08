Стало известно о движущемся из Берлина в Москву радиоактивном поезде

В Москве на Белорусский вокзал прибывает поезд, в одном из вагонов которого замечено многократное превышение радиационного фона, пишут СМИ со ссылкой на источник в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами.

«Поступила информация от пограничных служб сопредельного государства, что в одном из вагонов в купе и туалете на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано многократное превышение радиационного фона», – сказал собеседник «Интерфакса».

Он добавил, что поезд едет из Берлина. По его словам, радиационный фон мог оставить один из пассажиров, проходивших лечение от онкологии.

В августе на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. После этого сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона из-за образования радиоактивного облака. В Росгидромете заверили, что кратковременное превышение природного фона «никакой угрозы населению и окружающей среде не несет».