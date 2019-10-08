Новак объяснил цель решения ЕС по OPAL

Минэнерго считает, что решение суда Евросоюза по ограничению использования Газпромом мощности газопровода OPAL было принято для давления на Москву на консультациях с Украиной и ЕС по газу, заявил министр энергетики Александр Новак.

Новак заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что это решение «больше политическое», принятое «в угоду тому, чтобы перед переговорами относительно транзита газа создать ситуацию, при которой бы мы видели (...) решение суда, которое бы позволило дополнительно обсуждать с украинскими партнерами объемы прокачки газа», передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с доступом Газпрома к газопроводу Opal и о том, как Польша шантажирует Россию газовой независимостью.

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