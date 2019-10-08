Российские войска с начала года получили более 2,3 тыс. единиц новой техники

Доля нового оружия и техники в армии России по итогам года вырастет до 68%, на перевооружение выделено свыше 1,5 трлн рублей, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что из более чем 1,5 трлн рублей, выделенных на эти цели, свыше 70% направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.

«В настоящее время войска получили более 2 тысяч 300 единиц новой и модернизированной техники», – сакзал Шойгу.

Министр обороны указал также на то, что по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47%, а по сравнению с 2018 годом, темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7%.

Напомним, в январе Шойгу заявил, что на реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных сил в 2019 году предусмотрено более 1,44 трлн рублей. Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%.

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