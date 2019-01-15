Шойгу назвал объем затрат на перевооружение ВC за год

В 2019 году планируется потратить около 1 трлн рублей на закупку новейшего оружия и техники для Вооруженных сил России, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«На реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных сил в текущем году предусмотрено более 1,44 трлн рублей. Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

К 2020 году доля современного оружия и техники в российских ВС должна вырасти до 70%.

Шойгу отметил, что со стороны руководителей всех уровней нужен жесткий контроль над эффективным расходованием бюджетных средств.

Министр также раскрыл некоторые детали плана по перевооружению. В частности, планируется укрепить боевой потенциал стратегических ядерных сил, передает ТАСС.

«В частности, перевооружить четыре полка на ракетные комплексы «Ярс», приступить к развертыванию ракетного полка с новейшим комплексом «Авангард», – уточнил Шойгу.

Кроме того, планируется обеспечить выполнение планов по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир», оснащенный баллистическими ракетами «Булава».

В начале января сообщалось, что подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск в 2019 году получат зенитные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».