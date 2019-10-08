Истязавший ребенка электроошейником житель Урала получил реальный срок

Свердловский областной суд заменил условный срок на четыре года лишения свободы предпринимателю из Екатеринбурга Юрию Юдину, обвиняемому в истязании ребенка электроошейником, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, Юдин в период 2014-2016 годов истязал сына женщины, работавшей в возглавляемой им фирме: втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также использовал электронный ошейник, который ударял мальчика разрядом, передает РИА «Новости».

Сам он заявлял, что так воспитывал ребенка, причем якобы по просьбе матери пострадавшего.

В июне Пригородный райсуд Нижнего Тагила назначил Юдину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Прокуратура обжаловала наказание.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила Юрию Юдину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», – говорится в сообщении.

В региональном СУ СК отмечали, что в ходе следствия в отношении Юдина была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что каким-либо психическим расстройством он не страдал.

Также экспертизой отмечена особенность мужчины, связанная с противоречивой самооценкой.

Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя «высокого потенциала» и лидерских задатков, а с другой стороны – испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чем-либо проявить превосходство.

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