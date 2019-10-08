Истязавший ребенка электроошейником житель Урала получил реальный срок

Взгляд
8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
Разделы

Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
Перейти а раздел…

Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
Перейти а раздел…

США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

МРК проекта 21631 в свое время был флоту необходим, но сейчас он просто дорогостоящая бессмыслицаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Одним из главных достижений ВМФ России за последние годы стало принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр». Их эффективное применение в Сирии, в том числе с малых ракетных кораблей (МРК), стало для Запада большим шоком. Однако теперь, с ликвидацией Договора РСМД, само существование МРК c «Калибрами» в составе российского ВМФ должно быть поставлено под вопрос. Подробности...
Перейти а раздел…

Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай — когда их желания исполнились. Подробности...

Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

    Осознанный союз медведя и дракона

      Перейти а раздел…

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...

      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
              Эксперт оценил демарш комитетов ГА ООН в ответ на действия СШАВывод войск США из северной Сирии стал неожиданностью для РоссииПроизводство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-АмуреВСМ Москва – Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров
              Космодром «Морской старт» подготовили к перебазированию в РоссиюАбэ заявил о «суверенитете Японии» над Южными КуриламиВ Совфеде похвалили спецпредставителя ОБСЕ за знание истории КрымаГрузия продала в Россию почти две трети своего вина
              Песков ответил на заявления Киева о попытке России «сорвать встречу» в нормандском форматеВ Москве представили коллекцию одежды от Putin TeamБутылку с дерзким посланием от советских моряков нашли на пляже в БразилииКанделаки пообещала вылечить Уткина от импотенции

              Главная тема


              США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

              уголовное дело


              Озвучена точная причина смерти актера Марьянова

              «звенья одной цепи»


              Депутат Юмашева прокомментировала допрос в США

              Орден Мужества


              Путин наградил американского астронавта за полет на аварийном «Союзе»

              Видео

              Борьба за власть


              Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

              США против Европы


              Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

              расплата за вассальство


              Украина становится жертвой американской политики

              ближний восток


              С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Голливудский сюжет


              Дмитрий Дабб: Улыбкой на миллион стала улыбка психопата

              Закон джунглей


              Алексей Алешковский: Ошибка выжившего мертвого не научит

              Братский народ


              Глеб Простаков: Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

              на ваш взгляд


              Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?

              Истязавший ребенка электроошейником житель Урала получил реальный срок

              8 октября 2019, 12:39

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Свердловский областной суд заменил условный срок на четыре года лишения свободы предпринимателю из Екатеринбурга Юрию Юдину, обвиняемому в истязании ребенка электроошейником, сообщает региональная прокуратура.

              По данным следствия, Юдин в период 2014-2016 годов истязал сына женщины, работавшей в возглавляемой им фирме: втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также использовал электронный ошейник, который ударял мальчика разрядом, передает РИА «Новости».

              Сам он заявлял, что так воспитывал ребенка, причем якобы по просьбе матери пострадавшего.

              В июне Пригородный райсуд Нижнего Тагила назначил Юдину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

              Прокуратура обжаловала наказание.

              «Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила Юрию Юдину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», – говорится в сообщении.

              В региональном СУ СК отмечали, что в ходе следствия в отношении Юдина была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что каким-либо психическим расстройством он не страдал.

              Также экспертизой отмечена особенность мужчины, связанная с противоречивой самооценкой.

              Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя «высокого потенциала» и лидерских задатков, а с другой стороны – испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чем-либо проявить превосходство.

              Ранее директор одной из московских школ уволилась после публикации видео с издевательствами над учеником.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............