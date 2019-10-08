Основанный Бондарчуком кинокомплекс «Главкино» признан банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом основанный Федором Бондарчуком кинокомплекс «Главкино», в павильонах которого были сняты фильмы «Викинг» и «Экипаж».

Суд открыл в отношении ООО «Главкино» производство сроком на полгода, отчет конкурсного управляющего о ходе банкротства назначен на 6 апреля. Отмечается, что первая процедура банкротства – наблюдение – была введена по заявлению банка ВТБ, тогда в реестр требований кредиторов были включены обязательства перед банком в размере около 7,3 млрд рублей. Позже добавилось еще одно требование ВТБ – на сумму почти 400 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Согласно материалам суда, обязательства «Главкино» перед ВТБ возникли из трех кредитных договоров 2010, 2011 и 2015 годов.

Комплекс «Главкино» был основан в 2008 году Федором Бондарчуком и продюсером Ильей Бачуриным, позже в состав учредителей также вошел Константин Эрнст.

Однако в июле 2017 года Бачурин сообщил, что «Главкино» приобрела компания «ВТБ Проект». Свои доли продали: Эрнст (16,666% уставного капитала «Главкино»), благотворительный детский фонд «Виктория» (16,666%), инвестор Виталий Головачев (50,001%), Бондарчук (11,667%) и Бачурин (5%).

В 2018 году в пресс-службе ВТБ сообщали, что Михаил Дворкович, младший брат Аркадия Дворковича, занял должность вице-президента в банке ВТБ, где будет курировать работу «Главкино».

Ранее сообщалось, что против Минкультуры подали иск о банкротстве.