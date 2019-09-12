Против Минкультуры подали иск о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Евгения Юмашева о банкротстве Минкультуры, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 11 сентября, никаких процессуальных решений по нему не принято.

Как передает РИА «Новости», в документах Минкультуры за 2005-2006 годы встречается упоминание о Юмашеве Евгении Игоревиче (ФИО полностью совпадает с заявителем по делу о банкротстве), занимавшем должность начальника юротдела административно-правового департамента ведомства.

По словам партнера юрфирмы Petrol Chilikov Егора Чиликова, заявление не подлежит удовлетворению и преследует какие-то иные цели, нежели действительно обанкротить и ликвидировать Министерство культуры.

«Поскольку министерство является федеральным государственным казенным учреждением, оно не может быть признано банкротом в соответствии с нормами Гражданского кодекса», – сказал Чиликов.

По его словам, суд, скорее всего, не примет заявление к рассмотрению и вернет его Юмашеву.