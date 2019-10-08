Парламент Азербайджана дал согласие на назначение нового премьера

Парламент Азербайджана разрешил назначить помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова премьер-министром страны. Решение было принято на основании представления главы государства Ильхама Алиева.

Решение о назначении Али Асадова на пост премьера было принято после того, как предыдущий глава правительства Новруз Мамедов подал заявление об отставке.

«Премьер-министр Новруз Мамедов подал заявление президенту Азербайджана [Ильхаму Алиеву] об отставке по собственному желанию», – сказал спикер, передает ТАСС.

Отмечается, что бывший премьер-министр Азербайджана Мамедов, который занимал данный пост с апреля 2018 года, написал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию, передает РИА «Новости».