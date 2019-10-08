В США пригрозили Турции санкциями и приостановкой членства в НАТО

Сенатор от Демократической партии США Линдси Грэм заявил, что в случае начала военной операции Турции в Сирии Конгресс рассмотрит законопроект по санкциям против Анкары.

«Мы представим двупартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовём к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, которые помогали США в разрушении халифата «Исламского государства*» (запрещенная в РФ террористическая организация)», – передает «Ридус» заявление Грэма.

По его словам, предложение приостановить членство Турции в НАТО – не только его идея, и он уже обсудил свое заявление с сенатором Крисом Ван Холленом.

Тем временем США напомнили Турции о возможных дестабилизирующих последствиях операции на севере Сирии для самой Анкары.

«Как и президент США (Дональд Трамп), министерство обороны ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию. Министр обороны Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли подчеркнули в разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают риски для Турции», – передает ТАСС заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«Мы будем работать с союзниками по НАТО и партнерами по международной коалиции, напоминая Турции о возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции, региона и за его пределами», – говорится в заявлении.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить экономику Турции», если Анкара сделает что-то «недопустимое».

Напомним, ранее в понедельник ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

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