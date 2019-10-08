На Украине предложили запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить сериал «Сваты» из-за снимающегося в нем российского актера Федора Добронравова. Он, по мнению режиссера, «поддерживает оккупацию Крыма» и «убийство украинцев в Донбассе».

«Добронравов открыто через СМИ поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины. После Крыма начался Донбасс, то есть он поддерживает убийство украинских граждан, части моего народа!» – заявил Сеитбалаев, передает ФАН.

Сеитбалаев отметил, что из-за «антиукраинских взглядов» актера нужно не только запретить показ сериала «Сваты», но и остановить съемки.

Ранее на Украине уже запрещали показ сериал «Сваты», однако позже киевский суд подтвердил снятие запрета на показ сериала.

Однако летом 2019 года вновь прозвучало подобное предложение. Тогда, руководитель украинского госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Напомним, в 2017 году Добронравова сочли угрозой нацбезопасности Украины. Погранслужба Украины запретила ему и актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.