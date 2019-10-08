Ущерб экономике Гонконга за шесть дней протестов оценили в 357 млн долларов

Экономика Гонконга потеряла по меньшей мере 2,8 млрд гонконгских долларов (357 млн долларов) в результате массовых беспорядков за последние шесть дней, сообщила South China Morning Post.

По оценкам местных экспертов, ущерб сектору розничных продаж, транспортной отрасли, ресторанному и гостиничному бизнесу за минувшие выходные и понедельник достиг 1,9 млрд гонконгских долларов (242 млн долларов), передает ТАСС.

Как отметил исполнительный директор финансовой компании Geo Securities Фрэнсис Лунь, потери оператора метро Гонконга – корпорации MTR – за выходные могут составить 500 млн гонконгских долларов (63,7 млн долларов).

В субботу метро Гонконга впервые в истории полностью прекратило свою работу после учиненных демонстрантами актов вандализма, а в воскресенье была открыта лишь половина станций метрополитена.

Напомним, в минувшую пятницу в Гонконге запретили носить маски во время публичных мероприятий.