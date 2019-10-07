В Сенате США раскритиковали «поспешный вывод» американских войск из Сирии

Лидер республиканского большинства в Сенате США и однопартиец американского президента Митч Макконнелл раскритиковал решение главы Белого дома Дональда Трампа о выводе американских войск с северо-востока Сирии.

По версии сенатора, «поспешный вывод американских войск из Сирии только пойдет на пользу России, Ирану и режиму [президента Сирии Башара] Асада», а также «увеличит риск реорганизации [террористической] группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) и других террористических групп», передает ТАСС.

По мнению Макконнелла, масштабный конфликт между Турцией и партнерами США в Сирии (курдские формирования, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии») может серьезно навредить отношениям Анкары и Вашингтона и привести к изоляции Турции.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом президент США Дональд Трамп призвал закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и вернуть военнослужащих США домой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

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