Тысячи Lada Granta отзывают из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» намерен отозвать 3 тыс. 994 автомобиля Lada Granta, отзыв затронул автомобили, проданные с августа 2018 года, сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что водители могут самостоятельно обратиться в дилерские центры и определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Отмечается, что все работы будут проведены бесплатно.

В январе 2019 года была представлена модель Lada Vesta стоимостью больше 1 млн рублей.